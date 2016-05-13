und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Indikator basiert auf dem Indikatorcode von MetaQuotes Software Corp. Bears.mq5 und Bulls.mq5.
Indikatorwerte werde durch folgendes Schema berechnet:
Bull >0 und Bear>0 => Ind= Bull – Bear
Bull <0 und Bear<0 => Ind= Bear- Bull
(Bull <0 und Bear>0 ) oder (Bull >0 und Bear<0 ) => Ind= Bear+Bull
Der erhaltene Indikatorwert vervielfacht sich auf dem Koeffizienten des Volumens. Das Volumen kann ein Tick sein, also echt (in Eingabeparameter festlegen). Wenn das Delta, d.h. "flat noise level" (Seitwärtsrauschen) gesetzt wird, sind alle Indikatorwerte kleiner als dieser gleich Null.
Beispiel 1. Die Artbeit des BullsBearsVolume Indikator für EURUSD H1
Beispiel 2. Die Artbeit des BullsBearsVolume Indikator für EURUSD H1
Das Fenster mit den Indikator Parameter Einstellungen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1302
