Der Indikator basiert auf dem Indikatorcode von MetaQuotes Software Corp. Bears.mq5 und Bulls.mq5.



Indikatorwerte werde durch folgendes Schema berechnet:



Bull >0 und Bear>0 => Ind= Bull – Bear

Bull <0 und Bear<0 => Ind= Bear- Bull

(Bull <0 und Bear>0 ) oder (Bull >0 und Bear<0 ) => Ind= Bear+Bull

Der erhaltene Indikatorwert vervielfacht sich auf dem Koeffizienten des Volumens. Das Volumen kann ein Tick sein, also echt (in Eingabeparameter festlegen). Wenn das Delta, d.h. "flat noise level" (Seitwärtsrauschen) gesetzt wird, sind alle Indikatorwerte kleiner als dieser gleich Null.

Beispiel 1. Die Artbeit des BullsBearsVolume Indikator für EURUSD H1

Beispiel 2. Die Artbeit des BullsBearsVolume Indikator für EURUSD H1





Das Fenster mit den Indikator Parameter Einstellungen.