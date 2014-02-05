代码库部分
BullsBearsVolume - MetaTrader 5脚本

该指标基于 MetaQuotes 软件公司 的 Bears.mq5 和 Bulls.mq5 指标代码。

指标值的计算通过以下方案:

Bull >0 和 Bear>0   =>  Ind= Bull – Bear
Bull <0 和 Bear<0   =>  Ind= Bear- Bull
(Bull <0 和 Bear>0  ) 或 (Bull >0 和 Bear<0  )  =>  Ind= Bear+Bull

接收到的 Ind 值乘以成交量的系数。成交量可作为即时价, 很真实 (在输入参数里设置)。之后如果 delta 即盘整噪音级别设置, 所有小于零的指标值设为零。

 举例 1. 该 BullsBearsVolume 指标工作于 EURUSD H1

举例 2. 该 BullsBearsVolume 指标工作于 EURUSD H1

指标参数设置。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1302

