请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
BullsBearsVolume - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2349
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
该指标基于 MetaQuotes 软件公司 的 Bears.mq5 和 Bulls.mq5 指标代码。
指标值的计算通过以下方案:
Bull >0 和 Bear>0 => Ind= Bull – Bear
Bull <0 和 Bear<0 => Ind= Bear- Bull
(Bull <0 和 Bear>0 ) 或 (Bull >0 和 Bear<0 ) => Ind= Bear+Bull
接收到的 Ind 值乘以成交量的系数。成交量可作为即时价, 很真实 (在输入参数里设置)。之后如果 delta 即盘整噪音级别设置, 所有小于零的指标值设为零。
举例 1. 该 BullsBearsVolume 指标工作于 EURUSD H1
举例 2. 该 BullsBearsVolume 指标工作于 EURUSD H1
指标参数设置。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1302
Heikin Ashi 上的之字形
使用 Heikin Ashi 极值绘制之字形图表上的 Kagi
该 Kagi 图表绘制在当前货币对的主窗口以及时间帧