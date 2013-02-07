Смотри, как бесплатно скачать роботов
Balance of Power - индикатор для MetaTrader 5
- 6179
Индикатор Balance of Power (BOP), описанный Игорем Лившином, измеряет силу быков и медведей оценивая способность тех и других толкать цены до предельного уровня. Значения индикатора колеблются от -1 до +1.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1301
