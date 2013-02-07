CodeBaseРазделы
Balance of Power - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Panev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Индикатор Balance of Power (BOP), описанный Игорем Лившином, измеряет силу быков и медведей оценивая способность тех и других толкать цены до предельного уровня. Значения индикатора колеблются от -1 до +1.

Balance of Power

