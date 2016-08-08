無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
力の均衡 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1712
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
力の均衡（Balance of Power、BOP）指標 はIgor Livshinによって説明され、ブル対ベアの強度を、各々が極端なレベルにまで価格をプッシュする能力を評価することによって測定します。BOPは-1 と +1の極値の間を振動します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/1301
カギ足
別のサブウィンドウで描画されたカギ足チャート蓮子
別々のサブウィンドウでの蓮子 (renko) チャート。指標が装着されているチャートの時間枠に関係なく、蓮子はМ1時間枠の終値に描かれています。
BullsBearsVolume
この指標は、数量への市場の動き（ブル/ベア）の支配的な力を表示します。Flat-Trend
トレンドともみ合い相場を定義する指標。