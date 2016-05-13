CodeBaseKategorien
Balance of Power - Indikator für den MetaTrader 5

Der Balance of Power (BOP) Indikator wurde von Igor Livshin beschrieben und misst die Stärke der Bullen gegenüber den Bären durch Bewertung der Fähigkeit der beiden den Preis auf einen extremen Level zu drücken. Der BOP oszilliert zwischen den Extremen von -1 und +1.

Kagi Kagi

Kagi Chart, der in einem eigenen Fenster gezeichnet wird

Renko Renko

Renkochart in einem separaten Fenster. Egal auf welchem Chart-Timeframe der Indikator angewendet wird, der Renko wird immer auf Schlusspresie des М1 Timeframe gezeichnet.

BullsBearsVolume BullsBearsVolume

Der Indikator zeigt die dominante Kraft der Marktbewegung (Bullen-Bären) auf das Volumen

Flat-Trend Flat-Trend

Indikator um Trend und Seitwärtsbewegungen zu definieren.