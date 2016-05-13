Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Balance of Power - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 2009
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Balance of Power (BOP) Indikator wurde von Igor Livshin beschrieben und misst die Stärke der Bullen gegenüber den Bären durch Bewertung der Fähigkeit der beiden den Preis auf einen extremen Level zu drücken. Der BOP oszilliert zwischen den Extremen von -1 und +1.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1301
Kagi
Kagi Chart, der in einem eigenen Fenster gezeichnet wirdRenko
Renkochart in einem separaten Fenster. Egal auf welchem Chart-Timeframe der Indikator angewendet wird, der Renko wird immer auf Schlusspresie des М1 Timeframe gezeichnet.
BullsBearsVolume
Der Indikator zeigt die dominante Kraft der Marktbewegung (Bullen-Bären) auf das VolumenFlat-Trend
Indikator um Trend und Seitwärtsbewegungen zu definieren.