作为一名具有两年经验的日内交易者, 我知道精准预测日内价格走势是多么的重要。即便使用优良的资金或风险管理系统, 不正确地预测日内价格方向可能会产生恶劣结果。如果您碰上一串这样的日子会怎样？这可能变为一种心理问题，令交易者承受极大压力。在我开发交易系统期间，我不得不发明一些方法来克服这些问题。在这里，我想分享一些很有趣的想法。

我为您介绍一款简单的指标，它在图表上放置一条水平级别线。我称之为关注级别。那么，这些级别是什么，并且它是如何计算出来的？这一切都非常简单 — 我在日线间隔上取一个 10 日 ATR 指标的数值, 当然, 如果该品种的前一日我的交易增值, 我从它的最大价格减去此 ATR 数值。如果日线下跌, 则我在最小价格上加上此 ATR 数值。然后，我利用这些数值绘制一条水平级别线。

如果我做多, 但价格下跌并低于关注级别, 我终止所有交易操作, 因为很明显, 市场形势已发生变化, 不符合原本的交易计划。在一个可能的趋势反转，或其调整期间，我不会舍本入场。

如果我没有使这个指标，许多止损单可能会被触发，这个简单的想法为我节省了大量资金。

图例.1. RTS 指数期货合约的日内图表以及关注级别

图例.2. RTS 指数期货合约的 H1 图表以及关注级别。

代码本身十分简单，我利用标准库的 CList 和 CObjectHLine 类来快速创建和管理图形对象。

温馨提示:

如果您预测上涨，且价格已超过反向的关注级别，您应该终止交易并修改您的交易计划，并避免进一步的买入。

如果您预测下跌，且价格已超过反向的关注级别，您应该终止交易并修改您的交易计划，并避免进一步的卖出。

指标设置: