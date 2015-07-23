代码库部分
Attention Level - MetaTrader 5脚本

Pavel Trofimov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
作为一名具有两年经验的日内交易者, 我知道精准预测日内价格走势是多么的重要。即便使用优良的资金或风险管理系统, 不正确地预测日内价格方向可能会产生恶劣结果。如果您碰上一串这样的日子会怎样？这可能变为一种心理问题，令交易者承受极大压力。在我开发交易系统期间，我不得不发明一些方法来克服这些问题。在这里，我想分享一些很有趣的想法。

我为您介绍一款简单的指标，它在图表上放置一条水平级别线。我称之为关注级别。那么，这些级别是什么，并且它是如何计算出来的？这一切都非常简单 — 我在日线间隔上取一个 10 日 ATR 指标的数值, 当然, 如果该品种的前一日我的交易增值, 我从它的最大价格减去此 ATR 数值。如果日线下跌, 则我在最小价格上加上此 ATR 数值。然后，我利用这些数值绘制一条水平级别线。

如果我做多, 但价格下跌并低于关注级别, 我终止所有交易操作, 因为很明显, 市场形势已发生变化, 不符合原本的交易计划。在一个可能的趋势反转，或其调整期间，我不会舍本入场。

如果我没有使这个指标，许多止损单可能会被触发，这个简单的想法为我节省了大量资金。

RTS 指数期货合约的日内图表以及关注级别。

图例.1. RTS 指数期货合约的日内图表以及关注级别

RTS 指数期货合约的 H1 图表以及关注级别。

图例.2. RTS 指数期货合约的 H1 图表以及关注级别。

代码本身十分简单，我利用标准库的 CList 和 CObjectHLine 类来快速创建和管理图形对象。

温馨提示:

  • 如果您预测上涨，且价格已超过反向的关注级别，您应该终止交易并修改您的交易计划，并避免进一步的买入。
  • 如果您预测下跌，且价格已超过反向的关注级别，您应该终止交易并修改您的交易计划，并避免进一步的卖出。

指标设置:

  • ATR_maPeriod — ATR 指标的均线周期 (省缺, 10 日)。
  • LevelColor — 级别线颜色 (省缺, 红色)。
  • LevelStyle — 级别线风格 (省缺, 实线)。
  • LevelWidth — 级别线宽度 (省缺, 1)。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13008

