Als Intraday-Händler von zwei Jahren, weiß ich wie wichtig es ist, die Preisbewegungen innerhalb des Tages genau vorherzusagen. Falsche Vorhersagen der Preisrichtung des Tages können bei einem Handel mit gutem Geld oder einem Risikomanagement zu sehr traurigen Ergebnissen führen. Und was, wenn man mehrere solche Tage nacheinander hat? Das könnte ein psychologisches Problem werde, setzt es doch den Händler unter starken Druck. Während der Entwicklung meines Handelssystems, musste ich Methoden finden, solche Probleme zu lösen. Und hier möchte ich meine interessanteste Idee veröffentlichen.

Ich stelle Ihnen einen einfachen Indikator vor, der eine horizontale Linie auf dem Chart erstellt. Ich nenne es den Aufmerksamkeitslevel. Also, was ist dieser Level und wie berechnet er sich? Es ist alles sehr einfach — ich nehme einen 10-Tage-Wert des ATR-Indikators auf Tagesbasis, und wenn mein Handelssymbol am Vortag stieg, subtrahieren ich diesen ATR-Wert vom Hoch des Vortages. Wenn der Tag fiel, addiere ich den ATR-Wert zum Tief des Vortages. Dann zeichne ich eine horizontale Linie durch einen dieser Werte.

Wenn ich jetzt den Aufwärtstrend handele, und der Kurs fällt unter den Aufmerksamkeitslevel, beende ich jeglichen Handel, weil offensichtlich ist, dass die Marktsituation sich geändert hat und nicht mehr zu dem ursprünglichen Handelsplan passt. Ich will doch kein Geld wegen einer mögliche Trendumkehr oder während eines Korrekturzeitraumes verlieren.

Diese simple Idee hat mir eine Menge Geld mit Stopp-Orders gerettet, die ohne diesen Indikator ausgelöst worden wären.

Abb.1. Tages-Chart des RTS Index-Futures-Kontraktes mit dem Aufmerksamkeitslevel.

Abb.2. H1-Chart des RTS Index-Futures-Kontraktes mit dem Aufmerksamkeitslevel.

Der Code selbst ist sehr einfach, ich verwendete die Klassen CList und CObjectHLine aus der Standard-Bibliothek, um die grafischen Objekten schnell zu erstellen und zu verwalten.

Tipps:

Wenn Sie einen Aufwärtstrend erwarten, und der Preis kreuzt den Aufmerksamkeitslevel in die umgekehrte Richtung, sollten Sie aufhören zu handeln und Ihren Handelsplan überarbeiten und ebenfalls nicht weiter kaufen.

Wenn Sie einen Abwärtstrend erwarten, und der Preis kreuzt den Aufmerksamkeitslevel in die umgekehrte Richtung, sollten Sie aufhören zu handeln und Ihren Handelsplan überarbeiten und ebenfalls nicht weiter verkaufen.

Indicator Einstellungen: