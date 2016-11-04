経験2年のデートレーダーとして、私は、日中のに価格の動きを正確に予測することがいかに重要であるかを知っています。良い資金/リスク管理システムを用いていても、日中の価格方向の誤った予測は非常に悲しい結果を招くことがあります。そして、このような日が立て続いたら？トレーダーには高いプレッシャーがかかり心理的な問題に発展するかもしれません。自らの取引システムの開発時に、私はこのような問題を克服するための方法を発明しなければなりませんでした。ここでは私の最も面白いアイデアを共有したいと思います。

チャートに水平レベルを置く簡単な指標を提示します。それを「attention level（注目度）」と呼びます。このレベルは何でどんなふうに計算されるのでしょうか？それは非常に簡単です。もちろん、ATR指標の10日間の値を1日ごとに取り、前日に取引した銘柄が上昇していた場合、その最高値からこのATR値を減算します。日が下降していた場合、その最安値にATR値を追加します。それから、これらの値のうちの1つを通して水平レベルを描画します。

上昇トレンドによって取り引きが行われ、価格が「注目度」を下回った場合、市場の状況が変化したことは明らかで元の取り引き計画と一致していないので、すべての取引操作を停止します。おそらく反転した動向やその補正期間中に資金を失うことはありません。

この単純な考え方が、指標なしではトリガされていただろうストップ注文においてたくさんの資金を節約しました。

図1 日中RTS指数先物契約のチャートと「注目度」

図2 H1RTS指数先物契約のチャートと「注目度」

コード自体は非常に単純で、グラフィカルオブジェクトの作成および管理には標準ライブラリのCListとCObjectHLineクラスを使用しました。

ヒント：

上昇トレンドが予測されて価格が「注目度」を逆方向にを通り過ぎた場合は、取引を停止して取引計画を修正し、さらなる買いをお控えください。

下降トレンドが予測されて価格が「注目度」を逆方向にを通り過ぎた場合は、取引を停止して取引計画を修正し、さらなる売りをお控えください。

指標の設定：