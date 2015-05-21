Ставь лайки и следи за новостями
Уровень внимания - индикатор для MetaTrader 5
Являясь внутридневным трейдером с двухлетним стажем, я знаю, насколько важно правильно спрогнозировать направление движения цены внутри дня, для того чтобы торговать по тренду. Торговые неудачи, которые случаются в случае неверного определения направления движения цены внутри дня приводят к очень плачевным результатам, даже при использовании хорошей системы управления риском и капиталом. А если таких дней у вас выпало несколько кряду? Это уже становится психологической проблемой, очень давящей на трейдера. При разработке своей торговой системы мне пришлось изобретать способы борьбы с таким явлением. И самой интересной из моих идей я и решил с вами поделиться.
Я предлагаю вашему вниманию простенький индикатор, который размещает на графике горизонтальный уровень, который я назвал уровнем внимания. Что это за уровень и как он строится? Все предельно просто — я беру десятидневное значение индикатора ATR, конечно же, на дневном интервале, и если предыдущий день инструмента, которым я торгую, был растущим, отнимаю это значение ATR от его максимальной цены. Если же день был падающим, то я прибавляю значение ATR к его минимальной цене. Затем по одному из этих значений провожу горизонтальный уровень.
Если я торгую по восходящему тренду, и цена вдруг откатила за уровень внимания, я останавливаю торги до прояснения ситуации, так как очевидно, что ситуация на рынке изменилась и не соответствует уже той, которая была изначально в моем торговом плане. Мне незачем терпеть убытки, покупая на возможно развернувшемся тренде или в его коррекционном движении.
Эта очень простая идея сэкономила мне много денег на стопах, которые бы сработали, не используй я этот индикатор.
Рис.1. Дневной график фьючерсного контракта на индекс РТС и уровень внимания
Рис.2. Часовой график фьючерсного контракта на индекс РТС и уровень внимания
Сам код очень простой, я использовал классы стандартной библиотеки CList и CObjectHLine для быстрого создания и управления графическими объектами.
Советы:
- Если вы прогнозировали растущий тренд, и цена прошла уровень внимания в обратном направлении, вам следует остановить торговлю и пересмотреть свой торговый план, а также отказаться от дальнейших покупок.
- Если вы прогнозировали нисходящий тренд, и цена прошла уровень внимания в обратном направлении, вам следует остановить торговлю и пересмотреть свой торговый план, а также отказаться от дальнейших продаж.
Настройки индикатора:
- ATR_maPeriod — период усреднения индикатора ATR (по умолчанию задано 10 дней).
- LevelColor — цвет линии уровня (по умолчанию — красный).
- LevelStyle — стиль линии уровня (по умолчанию — сплошная).
- LevelWidth — толщина линии уровня (по умолчанию — 1).
