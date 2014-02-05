请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
该 Kagi 图表通常以收盘价绘制, 并不考虑时间帧或交易量。思路是, 如果市场持续在当前 Kagi 线的方向移动时, 线被延长, 如果价格以相反的方向运动超过设定的最小反转值, 则该线被绘制在相反的方向。如果以前回滚的最小 (最大) 被突破, 则改变颜色示意逆转。
推荐:
- 很简单的原则就是"阳" (蓝线) 的时候买, "阴" (红线) 的时候卖。
- 逆转之后等待新趋势方向形成的相同颜色的第二条垂直线的确认。
- 更多 Kagi 图表的详细描述和它们的使用方法可在 Steve Nison 的书中 "Beyond Candlesticks (在蜡烛条之外)" 找到。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1300
力量平衡
力量平衡 (BOP) 指标由 Igor Livshin 描述并通过评估每个推动价格到了极致水平的能力, 来测量多空强度。BullsBearsVolume
该指标显示市场走势 (多空) 的主导力量及成交量