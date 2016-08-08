無料でロボットをダウンロードする方法を見る
かぎ足は通常終値に描画され、期間と数量は考慮されません。アイデアは、市場が現在のカギ線の方向に移動し続ける場合は線が延長され、価格が設定された最小反転値よりも逆方向になった場合は線が反対方向に引かれるということです。 ロールバックで1つ前の最小値（最大値）のブレイクスルーがある場合は、線の色が変更されて反転が示されます。
推奨：
- 非常に単純な原理は、「陽」（青線）で買い、「陰」（赤線）で売ることです。
- 反転後は新しいトレンドの方向での同じ色の第2の垂直ラインの形での確認を待ちます。
- カギ足とその使用についてのより詳細な説明はSteve Nisonの本「Beyond Candlesticks」の本で見つけることができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1300
蓮子
別々のサブウィンドウでの蓮子 (renko) チャート。指標が装着されているチャートの時間枠に関係なく、蓮子はМ1時間枠の終値に描かれています。Three Line Break
別々のサブウインドウ内の（3つの）線形ブレイクスルーチャート。
力の均衡
力の均衡（Balance of Power、BOP）指標 はIgor Livshinによって説明され、ブル対ベアの強度を、各々が極端なレベルにまで価格をプッシュする能力を評価することによって測定します。BullsBearsVolume
この指標は、数量への市場の動き（ブル/ベア）の支配的な力を表示します。