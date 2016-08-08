コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

カギ足 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Serhii Ivanenko | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1553
評価:
(30)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
kagi.mq5 (8.66 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

かぎ足は通常終値に描画され、期間と数量は考慮されません。アイデアは、市場が現在のカギ線の方向に移動し続ける場合は線が延長され、価格が設定された最小反転値よりも逆方向になった場合は線が反対方向に引かれるということです。 ロールバックで1つ前の最小値（最大値）のブレイクスルーがある場合は、線の色が変更されて反転が示されます。  

カギ足


推奨：

  • 非常に単純な原理は、「陽」（青線）で買い、「陰」（赤線）で売ることです。
  • 反転後は新しいトレンドの方向での同じ色の第2の垂直ラインの形での確認を待ちます。
  • カギ足とその使用についてのより詳細な説明はSteve Nisonの本「Beyond Candlesticks」の本で見つけることができます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1300

蓮子 蓮子

別々のサブウィンドウでの蓮子 (renko) チャート。指標が装着されているチャートの時間枠に関係なく、蓮子はМ1時間枠の終値に描かれています。

Three Line Break Three Line Break

別々のサブウインドウ内の（3つの）線形ブレイクスルーチャート。

力の均衡 力の均衡

力の均衡（Balance of Power、BOP）指標 はIgor Livshinによって説明され、ブル対ベアの強度を、各々が極端なレベルにまで価格をプッシュする能力を評価することによって測定します。

BullsBearsVolume BullsBearsVolume

この指標は、数量への市場の動き（ブル/ベア）の支配的な力を表示します。