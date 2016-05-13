und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Kagi - Indikator für den MetaTrader 5
Der Kagi Chart wird normalerweise auf Schlusspreise gezeichnet und berücksichtigt weder Timefram noch Volumen. Die Idee ist, wenn sich der Markt weiterhin in die Richtung der aktuellen Kagilinie bewegt, wird die Linie verlängert und wenn der Preis um mehr als im gesetzten Minimum-Umkehr-Wert in die entgegengesetzte Richtung geht, dann wird die Linie in die entgegengesetzte Richtung gezeichnet. Wenn es einen Ausbruch des vorherigen Minimums (Maximum) in eim Rücksetzere gibt, ändern die Linie ihre Farbe um eine Umkehr anzuzeigen.
Empfehlungen:
- Das sehr einfache Prinzip ist zu kaufen, bei "yang" (blaue LInie), zu verkaufen bei "yin" (rote Linie).
- Waren Sie nach einer Umkehr auf die Bestätigung in Form einer zweiten vertikalen Linie der selben Farbe in Richtung des neuen Trends.
- Eine ausführlichere Beschreibung der Kagi-Charts und ihre Verwendung kann in dem Buch von Steve Nison "Beyond Candlesticks" gefunden werden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1300
