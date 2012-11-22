График Каги обычно строится по ценам закрытия и не учитывает ни временную шкалу, ни объём. Суть в следующем: если рынок продолжает двигаться в направлении текущей линии каги, эта линия продлевается, если же цена проходит в противоположном направлении более чем заданная минимальная величина разворота - проводится линия в противоположном направлении. Если при откате происходит прорыв предыдущего минимума (максимума) - линия меняет цвет, сигнализируя о развороте.

Параметры:



Разворот - определяет, как будем вычислять разворот (в пипсах или процентах).

Разворот в пипсах - минимальная величина разворота в пипсах. Параметр актуален в случае, если режим разворота также в пипсах, и не оказывает никакого влияния, если режим разворота в процентах.

Разворот в процентах - минимальная величина разворота в процентах. Параметр актуален в случае, если режим разворота также в процентах, и не оказывает никакого влияния, если режим разворота в пипсах.

Советы: