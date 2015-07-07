CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BinaryWaveSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1476
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
binarywavesign.mq5 (16.74 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

LeMan

Indicador de señal de semáforo que forma señales al cambiar la dirección del movimiento del indicador BinaryWave.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador BinaryWaveSign

Fig. 1. Indicador BinaryWaveSign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12996

StochasticTrend_x10 StochasticTrend_x10

El indicador StochasticTrend_x10 muestra la posición del oscilador Stochastic desde diez marcos temporales diferentes.

WPRTrend_x10 WPRTrend_x10

El indicador WPRTrend_x10 muestra la posición del oscilador WPR desde diez marcos temporales diferentes.

Indicator Arrows II Indicator Arrows II

El indicador construye flechas de búffer hacia arriba/abajo en la ventana del gráfico.

Clase para establecer y comprobar la duración del comercio Clase para establecer y comprobar la duración del comercio

La clase CTimeControl ha sido diseñada para usarse en los asesores con objeto de establecer y comprobar la duración permitida del comercio.