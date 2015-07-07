Autor real:

LeMan

Indicador de señal de semáforo que forma señales al cambiar la dirección del movimiento del indicador BinaryWave.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador BinaryWaveSign