指标

BinaryWaveSign - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
1596
(23)
binarywavesign.mq5 (16.74 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
真实作者:

LeMan

信号量指标，当 BinaryWave 指标改变方向时触发。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"

图例.1. BinaryWaveSign 指标

图例.1. BinaryWaveSign 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12996

