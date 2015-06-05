请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
LeMan
信号量指标，当 BinaryWave 指标改变方向时触发。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"。
图例.1. BinaryWaveSign 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12996
