無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BinaryWaveSign - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 942
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
LeMan
BinaryWave指標が方向を変えるときにトリガされるセマフォシグナル指標
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 BinaryWaveSign指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12996
MultiStochasticTrend_x10
MultiStochasticTrend_x10指標は、10の異なる時間枠のストキャスティックすの位置を使用して現在の動向に関する情報を表示します。StochasticTrend_x10
StochasticTrend_x10指標は10つの時間枠からのストキャスティクスのポジションを示します。
BinaryWave_HTF_Signal
BinaryWave_HTF_Signal指標はBinaryWaveSign指標に基づいてトレンドの方向やシグナルを表示します。BlauTVI_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBlauTVI指標