コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

BinaryWaveSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
942
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
binarywavesign.mq5 (16.74 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

LeMan

BinaryWave指標が方向を変えるときにトリガされるセマフォシグナル指標

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　BinaryWaveSign指標

図1　BinaryWaveSign指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12996

MultiStochasticTrend_x10 MultiStochasticTrend_x10

MultiStochasticTrend_x10指標は、10の異なる時間枠のストキャスティックすの位置を使用して現在の動向に関する情報を表示します。

StochasticTrend_x10 StochasticTrend_x10

StochasticTrend_x10指標は10つの時間枠からのストキャスティクスのポジションを示します。

BinaryWave_HTF_Signal BinaryWave_HTF_Signal

BinaryWave_HTF_Signal指標はBinaryWaveSign指標に基づいてトレンドの方向やシグナルを表示します。

BlauTVI_HTF BlauTVI_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBlauTVI指標