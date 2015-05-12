CodeBaseРазделы
Индикаторы

BinaryWaveSign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
2506
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

LeMan

Семафорный сигнальный индикатор, формирующий свои сигналы при изменении направления движения индикатора BinaryWave.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор BinaryWaveSign

