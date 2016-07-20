CodeBaseKategorien
Indikatoren

BinaryWaveSign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
832
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
binarywavesign.mq5 (16.74 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Wirklicher Autor:

LeMan

Semaphore signal indicator triggering when the BinaryWave indicator changes direction.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1. Der BinaryWaveSign Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12996

