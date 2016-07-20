und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BinaryWaveSign - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 832
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
LeMan
Semaphore signal indicator triggering when the BinaryWave indicator changes direction.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1. Der BinaryWaveSign Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12996
Der MultiStochasticTrend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der Stochastik Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.StochasticTrend_x10
Der StochasticTrend_x10 Indikator zeigt die Stochastik Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.
Der BinaryWave_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des BinaryWaveSign Indikators.BlauTVI_HTF
Der BlauTVI Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.