Indicator Arrows II - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 3319
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El indicador construye flechas de búffer hacia arriba/abajo en la ventana del gráfico en caso de cumplirse las condiciones para uno o los dos siguientes indicadores:
- Moving Average;
- Moving Average Convergence/Divergence (MACD);
- Oscillator of Moving Averages (OsMA);
- Stochastic Oscillator;
- Relative Strength Index (RSI);
- Commodity Channel Index (CCI);
- Relative Vigor Index (RVI);
- Average Directional Index (ADX);
- Triple Exponential Average;
- Bollinger Bands;
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/12465
