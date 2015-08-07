CodeBaseSecciones
Indicator Arrows II - indicador para MetaTrader 5

Ernst Van Der Merwe
Visualizaciones:
3319
Ranking:
(54)
Publicado:
Actualizado:
El indicador construye flechas de búffer hacia arriba/abajo en la ventana del gráfico en caso de cumplirse las condiciones para uno o los dos siguientes indicadores:

Indicador Arrows para MetaTrader 5

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/12465

