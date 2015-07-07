CodeBaseSecciones
WPRTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
El indicador WPRTrend_x10 muestra la posición del oscilador WPR desde diez marcos temporales diferentes.

La posición del oscilador por debajo del nivel de sobreventa colorea los cuadraditos de naranja, la posición por encima del nivel de sobrecompra, de verde. En el resto de los casos, el color de los cuadrados será gris. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.

Fig. 1. Indicador WPRTrend_x10

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12990

MultiWPRTrend_x10 MultiWPRTrend_x10

El indicador MultiWPRTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador WPR de diez marcos temporales diferentes.

RVITrend_x10 RVITrend_x10

El indicador RVITrend_x10 muestra la posición del oscilador RVI desde diez marcos temporales diferentes.

StochasticTrend_x10 StochasticTrend_x10

El indicador StochasticTrend_x10 muestra la posición del oscilador Stochastic desde diez marcos temporales diferentes.

BinaryWaveSign BinaryWaveSign

Indicador de señal de semáforo que forma señales al cambiar la dirección del movimiento del indicador BinaryWave.