本 MultiCandleTrend_x10 指标用来自十个不同时间帧的蜡烛条方向显示当前趋势信息。

十条指标线的每一条均对应一个单独的指标。如果蜡烛条在相应时间帧增长, 线的颜色为绿, 如果它下跌, 线颜色为红。线中的占位彩色点则是对应时间帧内的柱线变化。

图例.1. MultiCandleTrend_x10 指标