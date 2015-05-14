Ставь лайки и следи за новостями
MultiCandleTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
- 1711
-
Индикатор MultiCandleTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направления свечей с десяти различных таймфреймов.
Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Если свеча соответствующего таймфрейма растет, то цвет линии салатовый, если падает — красный. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Рис.1. Индикатор MultiCandleTrend_x10
Индикатор StochasticTrend_x10 отображает положение осциллятора Stochastic с десяти разных таймфреймов.MultiWPRTrend_x10
Индикатор MultiWPRTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора WPR с десяти различных таймфреймов.
Индикатор MultiStochasticTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора Stochastic с десяти различных таймфреймов.BlauTVI_HTF
Индикатор BlauTVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.