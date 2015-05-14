CodeBaseРазделы
Индикаторы

MultiCandleTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор MultiCandleTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направления свечей с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Если свеча соответствующего таймфрейма растет, то цвет линии салатовый, если падает — красный. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Рис.1. Индикатор MultiCandleTrend_x10

