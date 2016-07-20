und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MultiCandleTrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5
Der MultiCandleTrend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der Kerzenrichtungen zehn verschiedener Zeitrahmen.
Jede der zehn Indikatorlinien entspricht einem eigenen Indikator. Wenn die Kerze des entsprechenden Zeitrahmens wächst, ist die Linie ist hell grün, fällt sie, wird sie rot. Farbige Punkte entstehen, wenn sich die Kerze des entsprechenden Zeitrahmens ändert.
Abb.1. Der MultiCandleTrend_x10 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12983
Der CandleTrend_x10 Indikator zeigt die Preisbewegungen zehn verschiedener Zeitrahmen.Donchian Fibo
Ein modifizierter Donchian-Kanal Indikator mit Fibonacci-Level.
Der RSITrend_x10 Indikator zeigt die RSI Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.MultiRSITrend_x10
Der MultiRSITrend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der RSI Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.