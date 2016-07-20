CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MultiCandleTrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
785
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der MultiCandleTrend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der Kerzenrichtungen zehn verschiedener Zeitrahmen.

Jede der zehn Indikatorlinien entspricht einem eigenen Indikator. Wenn die Kerze des entsprechenden Zeitrahmens wächst, ist die Linie ist hell grün, fällt sie, wird sie rot. Farbige Punkte entstehen, wenn sich die Kerze des entsprechenden Zeitrahmens ändert.

Abb.1. Der MultiCandleTrend_x10 Indikator

Abb.1. Der MultiCandleTrend_x10 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12983

CandleTrend_x10 CandleTrend_x10

Der CandleTrend_x10 Indikator zeigt die Preisbewegungen zehn verschiedener Zeitrahmen.

Donchian Fibo Donchian Fibo

Ein modifizierter Donchian-Kanal Indikator mit Fibonacci-Level.

RSITrend_x10 RSITrend_x10

Der RSITrend_x10 Indikator zeigt die RSI Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.

MultiRSITrend_x10 MultiRSITrend_x10

Der MultiRSITrend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der RSI Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.