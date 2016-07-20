Der MultiCandleTrend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der Kerzenrichtungen zehn verschiedener Zeitrahmen.

Jede der zehn Indikatorlinien entspricht einem eigenen Indikator. Wenn die Kerze des entsprechenden Zeitrahmens wächst, ist die Linie ist hell grün, fällt sie, wird sie rot. Farbige Punkte entstehen, wenn sich die Kerze des entsprechenden Zeitrahmens ändert.

Abb.1. Der MultiCandleTrend_x10 Indikator