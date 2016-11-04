コードベースセクション
MultiCandleTrend_x10l指標は、10の異なる時間枠のローソク足の方向を使用して現在の動向に関する情報を表示します。

10のインディケータラインはそれぞれ別々の指標に対応します。線は、ローソク足が対応する時間枠上で成長している場合は薄緑色で、下降している場合は赤です。線上の色付きの点は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。

図1　MultiCandleTrend_x10指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12983

