Experts

Exp_ColorMETRO - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1115
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Sistema de negociações baseado no indicador ColorMETRO. O sinal de negociação é formado após o fechamento da barra, quando a cor da nuvem muda.

Coloque o arquivo compilado ColorMETRO.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes. 

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

 Resultados do teste para o par XAUUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1297

BullsBearsVolume BullsBearsVolume

O indicador mostra a força dominante do movimento do mercado (touros-ursos) para o volume.

Flat-Trend Flat-Trend

Indicador que define se o mercado está lateralizado ou com uma tendência definida.

KeltnerChannelWithFlatZone KeltnerChannelWithFlatZone

O indicador de Canais de Keltner com a adição de uma área lateralizada.

PriceChanel_HTF PriceChanel_HTF

Indicador Canal de Preço. Ele desenha uma linha com os valores de preço máximo e mínimo para as últimas N barras de um período de tempo maior do que o do gráfico.