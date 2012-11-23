Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_ColorMETRO - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2620
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая система с использованием индикатора ColorMETRO. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошла смена цвета облака.
Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированных файла индикатора ColorMETRO.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на XAUUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Данный советник использует обучение на основе Метода опорных векторов (SVM, support vector machine) для анализа исторических ценовых данных и генерации сигналов на совершение торговых операций.Kagi
График Kagi в отдельном подокне
Индикатор показывает преобладающую силу движения рынка (bulls-bears) с учетом объемаFlat-Trend
Индикатор для определения тренда и флэта.