Expert Advisors

Exp_ColorMETRO - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
colormetro.mq5 (8.76 KB) ansehen
exp_colormetro.mq5 (5.93 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Handelssystem, das den  ColorMETRO Indikator verwendet. Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn sich die Farbe der Wolke ändert.

Speichern Sie die compilierte ColorMETRO.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet. 

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

 Testergebnisse für 2011 für XAUUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1297

