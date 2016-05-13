und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_ADX_Smoothed - Experte für den MetaTrader 5
- 909
Das Handelssystem basiert auf der Kreuzung der DI + und DI-Linien des ADX_Smoothed-Indikator Eine Signal an Ein Signal zum Ausführen eines Trades wird beim Schließen eines Balkens gebildet wenn eine Kreuzung der roten und grünen Linien mit dem Indikator auftritt.
Speichern Sie die compilierte ADX_Smoothed.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnisse für 2011 für XAUUSD H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1294
