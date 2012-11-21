CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_ADX_Smoothed - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2855
Рейтинг:
(43)
Опубликован:
Обновлен:
exp_adx_smoothed.mq5 (5.91 KB) просмотр
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (68.33 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
adx_smoothed.mq5 (8.87 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система, основанная на пересечении линий DI+ и DI- индикатора ADX_Smoothed. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение красной и зелёной линий индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ADX_Smoothed.ex5  в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались. 

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на XAUUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

 

 

Exp_XMA_Range_Bands Exp_XMA_Range_Bands

Пробойная система с использованием индикатора XMA_Range_Bands.

XMA_Range_Bands_HTF XMA_Range_Bands_HTF

Вариант индикатора XMA_Range_Bands, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика.

Индикатор IndMATEMA построен на пересечении двух MA и двух TEMA Индикатор IndMATEMA построен на пересечении двух MA и двух TEMA

Индикатор построен на пересечении двух MA и двух TEMA по ценам открытия и закрытия баров

Exp_AML Exp_AML

Торговая система с использованием трендового мувинга AML