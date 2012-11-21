Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_ADX_Smoothed - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2855
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая система, основанная на пересечении линий DI+ и DI- индикатора ADX_Smoothed. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение красной и зелёной линий индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ADX_Smoothed.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на XAUUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Пробойная система с использованием индикатора XMA_Range_Bands.XMA_Range_Bands_HTF
Вариант индикатора XMA_Range_Bands, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика.
Индикатор построен на пересечении двух MA и двух TEMA по ценам открытия и закрытия баровExp_AML
Торговая система с использованием трендового мувинга AML