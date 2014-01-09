代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_ADX_Smoothed - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1368
等级:
(43)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
adx_smoothed.mq5 (8.88 KB) 预览
exp_adx_smoothed.mq5 (5.89 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此交易系统基于 ADX_Smoothed 指标的 DI+ 和 DI 线交叉。在柱线收盘时，如果指标的红色与绿色线交叉，则形成执行交易的信号。

放置 ADX_Smoothed.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。 

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种t XAUUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1294

Exp_DSSBressert Exp_DSSBressert

交易系统采用 DSSBressert 指标

Exp_AnchoredMomentum Exp_AnchoredMomentum

交易系统采用 AnchoredMomentum 指标

Exp_AML Exp_AML

交易系统使用 AML 趋势均线

Exp_ColorNonLagDotMACD Exp_ColorNonLagDotMACD

此 Exp_ColorNonLagDotMACD 自动交易系统，基于 ColorNonLagDotMACD 直方图中获取的信号基础上实现