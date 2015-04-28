Смотри, как бесплатно скачать роботов
Begin_Trend_v02 - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Inkov Evgeni
Нормированная версия индикатора Begin_Trend_v01. Красная или зеленая гистограмма появляется в моменты сильных трендов в противоположном направлении, когда верхняя или нижняя линии заходят за линию нуля.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 12.03.2014.
Рис.1. Индикатор Begin_Trend_v02
