Реальный автор:

Inkov Evgeni

Нормированная версия индикатора Begin_Trend_v01. Красная или зеленая гистограмма появляется в моменты сильных трендов в противоположном направлении, когда верхняя или нижняя линии заходят за линию нуля.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 12.03.2014.

Рис.1. Индикатор Begin_Trend_v02