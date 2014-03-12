Приближение верхней или нижней волны к нулевому уровню, показывает возможное начало тренда вверх или вниз.

Заход волны за нулевую линию, говорит о возможном начале более длительного тренда.

В точках 1 (минус).....2 (около нуля) - показывает начало длительного подъёма

3 (заход за ноль) - после флета пошел резкий подъём

4, 5, 6 - смена тренда

Внешние переменные:

Period_Channel = 70 - период High - Low канала

Period_Input = 48 - период внутренней линии канала

Пояснение:

В верхней части рисунка показаны три МА

зелёная - МА LWMA по High,

красная - МА LWMA по Low

синяя - внутрення линия канала (MA SMA по Close).

Можно заметить, что во флете внутренняя линия канала приближается к внешним линиям канала, т.е. расстояние между ними становится минимальным, что и показывает индикатор.

Begin_Trend_v02 - нормализованный вариант индикатора, думаю, интересней...





/p