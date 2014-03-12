Ставь лайки и следи за новостями
Begin Trend - индикатор для MetaTrader 4
- 27955
Приближение верхней или нижней волны к нулевому уровню, показывает возможное начало тренда вверх или вниз.
Заход волны за нулевую линию, говорит о возможном начале более длительного тренда.
В точках 1 (минус).....2 (около нуля) - показывает начало длительного подъёма
3 (заход за ноль) - после флета пошел резкий подъём
4, 5, 6 - смена тренда
Внешние переменные:
Period_Channel = 70 - период High - Low канала
Period_Input = 48 - период внутренней линии канала
Пояснение:
В верхней части рисунка показаны три МА
зелёная - МА LWMA по High,
красная - МА LWMA по Low
синяя - внутрення линия канала (MA SMA по Close).
Можно заметить, что во флете внутренняя линия канала приближается к внешним линиям канала, т.е. расстояние между ними становится минимальным, что и показывает индикатор.
Begin_Trend_v02 - нормализованный вариант индикатора, думаю, интересней...
