Indicador Begin_Trend_v01 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Indicador 2pbIdealXOSMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Indicador Begin_Trend_v02 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.