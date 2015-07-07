Mira cómo descargar robots gratis
TrailCD - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
John Smith
Indicador de convergencia/divergencia de los arrastres rápido y lento.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 10.09.2007.
Fig. 1. Indicador TrailCD
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12924
