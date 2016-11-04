実際の著者：

Inkov Evgeni

Begin_Trend_v01指標の正規版。上または下の行はゼロラインを横切る反対方向に強い動向が存在する場合には赤や緑のヒストグラムが表示されます。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2014年3月12日にコードベースに公開されました。

図1 Begin_Trend_v02指標