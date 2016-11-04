無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Begin_Trend_v02 - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Inkov Evgeni
Begin_Trend_v01指標の正規版。上または下の行はゼロラインを横切る反対方向に強い動向が存在する場合には赤や緑のヒストグラムが表示されます。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2014年3月12日にコードベースに公開されました。
図1 Begin_Trend_v02指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12917
