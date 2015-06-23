Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Begin_Trend_v02 - indicador para MetaTrader 5
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
Inkov Evgeni
Versão normalizada do indicador Begin_Trend_v01. Um histograma vermelho ou verde aparece quando há fortes tendências na direção oposta, quando a linha superior ou inferior cruza a linha zero.
Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e foi publicado na Base de Código em 12.03.2014.
Fig.1. O indicador Begin_Trend_v02
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12917
