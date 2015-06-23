CodeBaseSeções
Indicadores

Begin_Trend_v02 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1072
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Inkov Evgeni

Versão normalizada do indicador Begin_Trend_v01. Um histograma vermelho ou verde aparece quando há fortes tendências na direção oposta, quando a linha superior ou inferior cruza a linha zero.

Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e foi publicado na Base de Código em 12.03.2014.

Fig.1. O indicador Begin_Trend_v02

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12917

Begin_Trend_v01 Begin_Trend_v01

Simples Indicador de tendência baseado em três Médias Móveis.

BreakTrend BreakTrend

Simples indicador de sinal tipo semáforo para escalpelamento.

Begin_Trend_v01_HTF Begin_Trend_v01_HTF

O indicador Begin_Trend_v01 com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

TrailCD TrailCD

O indicador mostra a convergência/divergência das trilhas rápidas e lentas.