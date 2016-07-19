und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Begin_Trend_v02 - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Inkov Evgeni
Die normalisierte Version des Begin_Trend_v01 Indikators. Das rote oder grüne Histogramm erscheint bei starken Trends in Gegenrichtung, wenn die obere oder untere Linie die Nulllinie kreuzt.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und zuerst veröffentlicht in der Code-Basis am 12.03.2014.
Abb.1. Der Begin_Trend_v02 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12917
