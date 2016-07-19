Wirklicher Autor:

Inkov Evgeni

Die normalisierte Version des Begin_Trend_v01 Indikators. Das rote oder grüne Histogramm erscheint bei starken Trends in Gegenrichtung, wenn die obere oder untere Linie die Nulllinie kreuzt.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und zuerst veröffentlicht in der Code-Basis am 12.03.2014.

Abb.1. Der Begin_Trend_v02 Indikator