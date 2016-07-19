CodeBaseKategorien
Indikatoren

Begin_Trend_v01 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
902
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

Inkov Evgeni

Ein einfacher Trend-Indikator basierend auf drei gleitenden Durchschnitte. Die Annäherung der oberen oder unteren Welle an die Nulllinie zeigt einen möglichen Auf- oder Abwärtstrend.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und zuerst veröffentlicht in der Code-Basis am 12.03.2014.

Abb.1. Der Begin_Trend_v01 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12910

BreakTrend BreakTrend

Ein einfacher Signalindikator für das Scalping.

SFX_TOR_HTF SFX_TOR_HTF

Der SFX_TOR Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

Begin_Trend_v02 Begin_Trend_v02

Die normalisierte Version des Begin_Trend_v01 Indikators.

Begin_Trend_v01_HTF Begin_Trend_v01_HTF

Der Begin_Trend_v01 Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.