und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Begin_Trend_v01 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 902
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Wirklicher Autor:
Inkov Evgeni
Ein einfacher Trend-Indikator basierend auf drei gleitenden Durchschnitte. Die Annäherung der oberen oder unteren Welle an die Nulllinie zeigt einen möglichen Auf- oder Abwärtstrend.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und zuerst veröffentlicht in der Code-Basis am 12.03.2014.
Abb.1. Der Begin_Trend_v01 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12910
