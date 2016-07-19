Wirklicher Autor:

Inkov Evgeni

Ein einfacher Trend-Indikator basierend auf drei gleitenden Durchschnitte. Die Annäherung der oberen oder unteren Welle an die Nulllinie zeigt einen möglichen Auf- oder Abwärtstrend.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und zuerst veröffentlicht in der Code-Basis am 12.03.2014.

Abb.1. Der Begin_Trend_v01 Indikator