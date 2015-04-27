Смотри, как бесплатно скачать роботов
Begin_Trend_v01 - индикатор для MetaTrader 5
- 2619
-
Реальный автор:
Inkov Evgeni
Простой трендовый индикатор на основе трех скользящих средних. Приближение верхней или нижней волны к нулевому уровню показывает возможное начало тренда вверх или вниз.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 12.03.2014.
Рис.1. Индикатор Begin_Trend_v01
BreakTrend
Простейший семафорный сигнальный индикатор для скальпинга.SFX_TOR
Трендовый индикатор с использованием Average True Range и Standard Deviation.
SFX_TOR_HTF
Индикатор SFX_TOR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Begin_Trend_v02
Нормированная версия индикатора Begin_Trend_v01.