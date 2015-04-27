Реальный автор:

Inkov Evgeni

Простой трендовый индикатор на основе трех скользящих средних. Приближение верхней или нижней волны к нулевому уровню показывает возможное начало тренда вверх или вниз.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 12.03.2014.

Рис.1. Индикатор Begin_Trend_v01