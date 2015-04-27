CodeBaseРазделы
Индикаторы

Begin_Trend_v01 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2619
(14)
Реальный автор:

Inkov Evgeni

Простой трендовый индикатор на основе трех скользящих средних. Приближение верхней или нижней волны к нулевому уровню показывает возможное начало тренда вверх или вниз.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 12.03.2014.

Рис.1. Индикатор Begin_Trend_v01

BreakTrend BreakTrend

Простейший семафорный сигнальный индикатор для скальпинга.

SFX_TOR SFX_TOR

Трендовый индикатор с использованием Average True Range и Standard Deviation.

SFX_TOR_HTF SFX_TOR_HTF

Индикатор SFX_TOR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Begin_Trend_v02 Begin_Trend_v02

Нормированная версия индикатора Begin_Trend_v01.