Begin_Trend_v01 - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Inkov Evgeni
移動平均線に基づいたシンプルなトレンド指標。ゼロレベルに近づく上部または下部の波は可能な上昇動向または下降動向を示します。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2014年3月12日にコードベースに公開されました。
図1 Begin_Trend_v01指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12910
