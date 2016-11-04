コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Begin_Trend_v01 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
894
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Inkov Evgeni

移動平均線に基づいたシンプルなトレンド指標。ゼロレベルに近づく上部または下部の波は可能な上昇動向または下降動向を示します。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2014年3月12日にコードベースに公開されました。

図1　Begin_Trend_v01指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12910

