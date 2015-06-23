Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Begin_Trend_v01 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1327
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Inkov Evgeni
Simples Indicador de tendência baseado em três Médias Móveis. Onda superior ou inferior se aproximando do nível zero mostra uma possível tendência de alta ou baixa.
Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e foi publicado na Base de Código em 12.03.2014.
Fig.1. O indicador Begin_Trend_v01
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12910
BreakTrend
Simples indicador de sinal tipo semáforo para escalpelamento.SFX_TOR_HTF
O indicador SFX_TOR com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
Begin_Trend_v02
Versão normalizada do indicador Begin_Trend_v01.Begin_Trend_v01_HTF
O indicador Begin_Trend_v01 com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.