Begin_Trend_v01 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1327
(14)
Autor real:

Inkov Evgeni

Simples Indicador de tendência baseado em três Médias Móveis. Onda superior ou inferior se aproximando do nível zero mostra uma possível tendência de alta ou baixa.

Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e foi publicado na Base de Código em 12.03.2014.

Fig.1. O indicador Begin_Trend_v01

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12910

