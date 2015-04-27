CodeBaseРазделы
Индикаторы

SFX_TOR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Brian Dee

Трендовый индикатор с использованием Average True Range и Standard Deviation. Фактически на графике представлены ATR, StDev и усреднение StDev.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 12.07.2011.

Рис.1. Индикатор SFX_TOR

ATRNorm_HTF ATRNorm_HTF

Индикатор ATRNorm с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

AverageChange_HTF AverageChange_HTF

Индикатор AverageChange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

BreakTrend BreakTrend

Простейший семафорный сигнальный индикатор для скальпинга.

Begin_Trend_v01 Begin_Trend_v01

Простой трендовый индикатор на основе трех скользящих средних.