ポケットに対して
インディケータ

SFX_TOR - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
887
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Brian Dee

平均トゥルーレンジと標準偏差に基づいたトレンド指標実際には、チャートはATR、標準偏差と標準偏差の平均を示します。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2011年7月12日にコードベースに公開されました。

図1　SFX_TOR指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12907

