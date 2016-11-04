無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SFX_TOR - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 887
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Brian Dee
平均トゥルーレンジと標準偏差に基づいたトレンド指標実際には、チャートはATR、標準偏差と標準偏差の平均を示します。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2011年7月12日にコードベースに公開されました。
図1 SFX_TOR指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12907
StocksBG
StocksBG指標はM15以下の時間枠でチャート上の主要な証券取引所のアクティビティを表示します。ATRNorm_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むATRNorm指標
SFX_TOR_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むSFX_TOR指標BreakTrend
スキャルピングのためのシンプルなセマフォシグナル指標