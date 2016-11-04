実際の著者：

Brian Dee

平均トゥルーレンジと標準偏差に基づいたトレンド指標実際には、チャートはATR、標準偏差と標準偏差の平均を示します。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2011年7月12日にコードベースに公開されました。

図1 SFX_TOR指標