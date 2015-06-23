Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
SFX_TOR - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Brian Dee
Indicador de tendência com base no Average True Range e no Standard Deviation. Na verdade, o gráfico mostra o ATR, StDev e a média do StDev.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado na Base de Código em 12.07.2011.
Fig.1. O indicador SFX_TOR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12907
