AverageChange_HTF - indicador para MetaTrader 5

averagechange.mq5 (8.14 KB) ver
averagechange_htf.mq5 (10.3 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Indicador AverageChange con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador AverageChange.mq5.

Fig. 1. Indicador AverageChange_HTF

