Wirklicher Autor:

Brian Dee

Trend Indikator auf Basis des "Average True Range" und der Standardabweichung. Eigentlich zeigt der Chart den ATR, die StAbw und den Durchschnitt der StAbw.

Das Original dieses Indikators wurde in MQL4 veröffentlicht und zuerst veröffentlicht in der Code-Basis am 12.07.2011.

Abb.1. Der SFX_TOR Indikator