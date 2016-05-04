CodeBaseKategorien
Exp_3XMA_Ishimoku - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
exp_3xma_ishimoku.mq5 (9.53 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
3xma_ishimoku.mq5 (10.61 KB) ansehen
xma_ishimoku.mq5 (9.68 KB) ansehen
Ein Ausbruchshandelssytem, das den 3XMA_Ishimoku Indikator verwendet. Ein Signal zum Ausführen eines Trades wird beim Schließen eines Balkens gebildet, wenn sich der gleitende Durchschnitt außerhalb der Wolke befindet.

Kopieren sie die compilierten 3XMA_Ishimoku.ex5 und XMA_Ishimoku.ex5 Dateien in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2014 2011 für NZDUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1290

