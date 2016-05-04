und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_3XMA_Ishimoku - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1023
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Ausbruchshandelssytem, das den 3XMA_Ishimoku Indikator verwendet. Ein Signal zum Ausführen eines Trades wird beim Schließen eines Balkens gebildet, wenn sich der gleitende Durchschnitt außerhalb der Wolke befindet.
Kopieren sie die compilierten 3XMA_Ishimoku.ex5 und XMA_Ishimoku.ex5 Dateien in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnisse für 2014 2011 für NZDUSD H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1290
Der Indikator IndMATEMA baisert auf der Kreuzung von zwei MA's und zwei TEMA's auf Schluss- und Eröffnungspreisbalken.JPAlonso-modoki
Analysierte Kopie aktuell Champion JPAlonso's EA der ATC2012.
Der einfachste Signal-Indikator mit den Möglichkeiten ein Alertfenster zu erzeugen, eine Mail zu senden und eine Nachricht auf ein Smartphone zu schicken.RVI-Crossover_Alert
Der einfachste Signal-Indikator mit den Möglichkeiten ein Alertfenster zu erzeugen, eine Mail zu senden und eine Nachricht auf ein Smartphone zu schicken.