記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_3XMA_Ishimoku - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 679
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
3XMA_Ishimoku指標を使ったブレイクスルー取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに移動平均が雲の外にある場合に形成されます。
コンパイルされた3XMA_Ishimoku.ex5とXMA_Ishimoku.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図１チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のNZDUSDの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1290
