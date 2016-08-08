3XMA_Ishimoku指標を使ったブレイクスルー取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに移動平均が雲の外にある場合に形成されます。

コンパイルされた3XMA_Ishimoku.ex5とXMA_Ishimoku.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図１チャートでの取引履歴のインスタンス。

H4での2011のNZDUSDの検証結果：

図2 検証結果のチャート