ポケットに対して
エキスパート

Exp_3XMA_Ishimoku - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
679
評価:
(31)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
exp_3xma_ishimoku.mq5 (9.53 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
3xma_ishimoku.mq5 (10.61 KB) ビュー
xma_ishimoku.mq5 (9.68 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

3XMA_Ishimoku指標を使ったブレイクスルー取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに移動平均が雲の外にある場合に形成されます。

コンパイルされた3XMA_Ishimoku.ex5とXMA_Ishimoku.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図１チャートでの約定履歴のインスタンス。

H4での2011のNZDUSDの検証結果：

図2 検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1290

