Советники

Exp_3XMA_Ishimoku - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2972
(31)
Торговая система с использованием индикатора 3XMA_Ishimoku. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел выход мувинга из облака.

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов 3XMA_Ishimoku.ex5 и XMA_Ishimoku.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на NZDUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

