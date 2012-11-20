Торговая система с использованием индикатора 3XMA_Ishimoku. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел выход мувинга из облака.

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов 3XMA_Ishimoku.ex5 и XMA_Ishimoku.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на NZDUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования