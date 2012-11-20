Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_3XMA_Ishimoku - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2972
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая система с использованием индикатора 3XMA_Ishimoku. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел выход мувинга из облака.
Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов 3XMA_Ishimoku.ex5 и XMA_Ishimoku.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на NZDUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Спектр колебаний финансового актива, пронормированный значениями простой, скользящей среднейStopLevelCounter
Эксперт-калькулятор профита по открываемой позиции для ухода цены к фиксируемому на графике ценовому уровню
Вариант индикатора XMA_Range_Bands, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика.Exp_XMA_Range_Bands
Пробойная система с использованием индикатора XMA_Range_Bands.