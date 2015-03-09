Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ForexOFFTrend - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 913
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Rewritten by CrazyChart
Este indicador de tendencia está implementado en forma de una nube de color.
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 08.03.2006.
Fig. 1. Indicador ForexOFFTrend
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11270
RSIWithFlat
Relative Strength Index es capaz de identificar las condiciones de los flats del mercado.MFIWithFlat
Money Flow Index es capaz de identificar las condiciones de los flats del mercado.
WmiVol
Es el indicador de la hora óptima para las operaciones.ForexOFFTrend_HTF
El indicador ForexOFFTrend permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.