ForexOFFTrend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real:

Rewritten by CrazyChart

Este indicador de tendencia está implementado en forma de una nube de color.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 08.03.2006.

Fig. 1. Indicador ForexOFFTrend

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11270

