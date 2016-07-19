Der Laguerre Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

Ein Signal-Indikator auf Basis des i-Sadukey_v1 Digitalfilters.

Der ColorHMA Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.

Vereinfachte Version des Ozymandias ohne dessen Preisbänder.