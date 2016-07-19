CodeBaseKategorien
Indikatoren

JFatlSign - Indikator für den MetaTrader 5
JFatlSign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
jfatlsign.mq5 (9.71 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
Ein Signal-Indikator, auslösend, wenn der JFATL-Durchschnitt seine Richtung ändert.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1. Der JFatlSign Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12845

